Tigres e Baixinhos estão no top 5 do distrital de sub-11

No dérbi que colocou frente a frente os benjamins do Sporting Clube de Espinho e da ADF Anta, foram os tigres que levaram a melhor, vencendo por 5-2, com golos de António Amaral (2), Francisco Folha (2) e Gonçalo Santos. Pelos ‘Baixinhos’ de Anta marcaram Antonio Nunes e Diego Amorim. Esta foi a penúltima jornada da Liga Premium Norte onde o SC Espinho se encontra em quarto e a ADF Anta em quinto lugar.