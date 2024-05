SC Espinho regressa às vitórias

Na deslocação a casa do último classificado e já despromovido UD Mansores, o Sporting de Espinho regressou às vitórias e com 58 pontos voltou a aproximar-se da luta pelo segundo lugar, embora continue com três adversários à sua frente.

A equipa espinhense entrou na partida com vontade, mas só aos 24 minutos teve uma verdadeira oportunidade com Diogo Martins a obrigar Daniel Reis a uma defesa vistosa. Aos 40 Rafa Fonseca simula remate na grande área e a bola passa a roçar o poste do Mansores, mas o marcador mantinha-se a zeros ao intervalo.

Na segunda parte os tigres aumentaram mais a pressão, mas aos 62’, numa jogada na área, Rafa Fonseca falha o remate e Ministro cabeceia ao lado, aos 66’, a livre de Ministro, Ângelo falha cabeçada, até que aos 72 minutos Castro passa para Rafa Fonseca que com um remate cruzado inaugura, finalmente, o marcador.

Aos 81 minutos o Mansores ainda assustou o guarda-redes Bruno Silva, mas minutos depois num erro defensivo da equipa da casa, Rafa Fonseca roubou a bola para rematar à barra. Já nos descontos o Espinho ainda viu a bola entrar na baliza adversária, mas o fiscal de linha já tinha levantado a bandeirola.

Com o título de campeão entregue, ainda muito está por decidir na classificação e a três pontos do segundo classificado, o Sporting de Espinho vai a Ovar na próxima decisiva jornada, onde joga pelas 17 horas de domingo.

Uma vitória em Ovar implica o regresso em força à luta pelo segundo lugar com duas jornadas para se jogarem, em César a 19 de maio, e em casa, perante o SC Fermentelos, a 25 de maio.