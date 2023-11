SC Espinho vence e volta a sonhar

O Sporting de Espinho conseguiu uma saborosa vitória perante o Sporting de Esmoriz, resultado que lhe permite continuar a sonhar como topo da tabela classificativa, até porque Ovarense e Paços de Brandão tropeçaram nesta luta.

Na primeira parte da partida só deu Espinho e os guerreiros da Barrinha tiveram dificuldade em conseguir dois passes seguidos. De cabeça, Ângelo mandou a bola ao poste aos 30 minutos, mas o golo tigre só chegou em cima do apito para o intervalo, com uma assistência de Villas Boas que Filipe Castro finalizou da melhor forma.

Na segunda parte a turma de Esmoriz entrou melhor e teve grande oportunidade que obrigou a uma saída à campeão do guarda-redes espinhense.

Mas o Espinho voltou a assumir o controle do jogo e Rafa desperdiçou duas oportunidades flagrantes. Na primeira, praticamente sozinho na área rematou à figura e na segunda fez um passe ao guarda-redes.

No final valeram os três pontos e o apoio do público em fim-de-semana com resultados favoráveis aos espinhenses.