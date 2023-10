SC Silvalde apresenta-se aos sócios com caras novas

O Sporting de Silvalde encerrou a pré-época com a partida de apresentação frente ao Arsenal de Canelas. Com muitas caras novas no plantel, o sporting de Silvalde teve algumas dificuldades perante o maior entrosamento dos convidados e acabou por perder por 4-2, com golos silvaldenses de António e Ramiro.

A equipa liderada por Ricardo Rodrigues tem como treinador adjunto António Silva e como diretor desportivo Rafael Glorinha.

Quanto ao plantel para 2023-24, são quase tudo caras novas: GR – Fardilha e Valter, Bruno Garcia e Gonçalo Fonseca (Novasemente); Jogadores – Ramiro (Beira Ria), Flávio Silva (Branca Activa), Mota (Novasemente), Tiago Quelhas (Novasemente), Bruno (Lamas Futsal), Miguel Ferreira (Maceda), Gonçalo Silva (Telhadela), Tiago Costa (Maceda), Tiago Lopes (Telhadela), Diogo Amaral (Arrifanense), António Pereira (Novasemente).