Foram várias as centenas de atletas que animaram o Estádio Dona Zulmira Sá e Silva nos dias 23, 24 e 25 de junho, no decorrer da segunda edição da Sérgio Oliveira Cup, torneio promovido pelo CD Paços de Brandão. Na sexta-feira o torneio foi dedicado ao futebol de 11 com o escalão de infantis A em competição. Nos restantes dias, o torneio foi dominado pelo futebol de 7, com os escalões de benjamins A e B e traquinas A e B a entrarem em ação.

