Segunda vitória seguida do Esmoriz GC

Em partida a contar para a quarta jornada da Liga Una (elite masculina de voleibol), o Esmoriz Ginásio Clube recebeu a difícil equipa do Leixões SC, que bateu de forma clara, mas com muita luta por 1-3. A equipa visitante entrou a ganhar o primeiro set (20-25), mas a equipa do Esmoriz queria a sua segunda vitória seguida, desta feita perante o seu público e vencendo os restantes três sets (25-18, 25-20, 25-23).

No próximo fim-de-semana há jornada dupla na Liga Una com o Esmoriz a receber a Associação de Jovens Fonte Bastardo no seu pavilhão pelas 16 horas de sábado. Na sexta jornada a turma de Esmoriz tem uma deslocação difícil ao reduto do Sport Lisboa e Benfica onde joga pelas 17 horas de domingo.