Semedo resolve à cabeçada para a Ovarense

A Ovarense manteve os dois pontos de vantagem na liderança do Campeonato Sabseg, ao receber vencer por 2-0 o ADC Lobão, quinto classificado à entrada para a 11ª jornada. Gonçalo Semedo apontou mais dois golos, somando já 14 em 11 jogos.

Quanto ao jogo, a equipa de Cajó apresentou no primeiro tempo uma circulação de bola lenta, que permitiu à pressão do Lobão operar com eficácia. As dificuldades na construção ditaram um jogo equilibrado, com o empate a zero ao intervalo a ser o resultado natural.

No início da segunda parte, os vareiros entraram mais soltos, e chegaram à vantagem de penálti: Semedo, numa cobrança à Matt Le Tissier, castigou a abordagem displicente de Souza perante Everton. A reação do Lobão ficou dificultada devido à expulsão de Letz (acumulação), e a Ovarense acabou por chegar ao golo da tranquilidade aos 84’, novamente por Semedo, a corresponder a um cruzamento da direita de Marmelo que deixou o guarda-redes pregado ao chão.