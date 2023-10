Silvadenses entram a ganhar

Na abertura do Campeonato Distrital de seniores masculinos da II divisão de futsal, que integra as equipas espinhenses do Sporting de Silvalde e da Novasemente, a turma verde e branca jogou em casa, recebendo a AD Casal, que venceu por 5-2.

Fazendo um jogo em bom ritmo mas sempre controlado pela equipa silvaldense, os obreiros da vitória foram Ramiro e Miguel que bisaram e Tiago Lopes.

Quanto à Novasemente, nesta primeira jornada jogou fora, deslocando-se ao reduto do CCDR Fundo de Vila, onde empatou a três bolas.

A equipa da Novasemente aos oito minutos já vencia por 3-0 com golos de Luis Costa que bisou e Pedro Laranjeira.

Na segunda parte o jogo mudou de figura e a equipa da casa acabou por conseguir empatar a partida com golos aos 28’, 32’ e 36 minutos, com a vitória a fugir à Novasemente depois de parecer segura.