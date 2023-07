Solidariedade todo-o-terreno em Arrifana

Começou há 28 anos como uma mera brincadeira entre cinco amigos apaixonados por jipes e pela natureza. Nasceu assim o XTT Club 4X4, com o intuito de promover o todo-o-terreno em Arrifana. Hoje é um dos dez mais antigos de Portugal na área do todo-o-terreno. À época, na região, veio juntar-se a outros três clubes do género, entre os quais o Rotary de Espinho. Rui Rocha, hoje com 46 anos, foi o fundador do clube: fazendo as contas, tinha apenas 18 anos. Hoje, o XTT já não se dedica apenas aos jipes, nem apenas às excursões todo-o-terreno: é uma coletividade de referência na freguesia da Arrifana pelo seu papel social.

De 1995 a 2006, o clube dinamizou iniciativas num formato mais restrito: passeios de jipe pela floresta em grupo, privilegiando o convívio e contacto com a natureza. No entanto, o modelo acabou por demonstrar sinais de cansaço, “além de que a posse e manutenção de um jipe não é algo acessível a toda a gente. […] Tivemos de parar. A paragem serviu para repensar tudo e constatar que havia na freguesia entidades a precisar de apoio. Desde então [cerca de 2010], achamos por bem realizar as atividades primeiramente em prol da ajuda a essas entidades.

