Solidariedade vence jogo entre Novasemente e Desnorteados

A ideia surgiu entre as velhas guardas da Novasemente e teve de imediato a adesão de vários elementos da claque do Sporting de Espinho “Os Desnorteados”: organizar uma partida de futsal com o objetivo de angariar bens alimentares para a Cerciespinho, instituição de referência no concelho.

A ideia concretizou-se na tarde de sábado, com a partida a decorrer no Pavilhão Napoleão Guerra em Anta. As velhas guardas da Novamente marcaram dois golos, os Desnorteados um, mas quem venceu foi a solidariedade e a Cerciespinho.

Com a angariação de alimentos a decorrer duas semanas antes do jogo, Humberto Cálix, diretor das velhas guardas da Novasemente e um dos impulsionadores do evento, revela que foram muitos os quilos de alimentos recolhidos, mas que também houve doações em dinheiro, tudo entregue à Cerciespinho.

