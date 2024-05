Sonho dos leões continua vivo

Lusitanistas estão de regresso às vitórias após cinco jornadas seguidas sem vencer. Só a vitória interessava ao Lusitânia de Lourosa, que venceu, mas “levou” um valente susto, já que esteve a vencer por 2-0, sofreu dois golos em dois minutos e teve que sofrer para chegar ao golo da vitória já perto do fim.

Numa primeira parte de grande nível dos pupilos de Jorge Pinto, com boas jogadas de entendimento ofensivo e Mika Borges em bom plano. Rematou várias vezes com perigo, marcou de penálti e fez a assistência para o segundo golo de Goba Zakpa.

Na segunda parte, os lusitanistas “adormeceram” um pouco e em apenas dois minutos sofreu dois golos. Com o jogo empatado a duas bolas, o empate servia melhor aos forasteiros, mas a equipa da casa tudo fez para chegar à vitória. Aos 87 minutos, num lance de bola parada, Fábio Fortes de cabeça obriga a grande defesa do guardião bracarense e na recarga Marcos Valente rematou para o fundo da baliza.