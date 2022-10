Sortes distintas para as equipas do concelho

Argoncilhe, Paços de Brandão, Sanguedo, ADN Regedoura, Romariz, Relâmpago Nogueirense e Milheiroense seguem em frente na Taça Distrital de Aveiro

Em jogos a contar para a segunda eliminatória da Taça Distrital de Aveiro – Taça Pecol Powertools: Prof. José Valente Pinho Leão, seguem em frente para a terceira eliminatória as seguintes equipas do concelho de Santa Maria da Feira: Paços de Brandão, Romariz, ADN Regedoura, Sanguedo, Argoncilhe, Relâmpago Nogueirense e Milheiroense. Nesta segunda eliminatória da Taça, ficaram pelo “caminho” as equipas do Arrifanense, Geração RD, CD Tarei e FC Cadinha.

O Paços de Brandão venceu em casa do Aguinense com inteira justiça por 2-0, com os golos de Luisinho e Carapau.

A equipa do Romariz venceu em casa o Bom Sucesso por um contundente 4-1, com os golos de Leo, Zé Mota, Pedro Gomes e Garranas.

O Argoncilhe vence em casa o Leões Bairristas por 3-0, com os golos a serem apontados por Gil, Maia e um autogolo dos forasteiros, após uma excelente segunda parte dos pupilos às ordens de Michael Amaral.

O A.D.N. Regedoura chegou à primeira vitória desta temporada ao vencer em casa o Vila Viçosa por 3-1 e assim segue em frente na Taça Distrital de Aveiro.

O Sanguedo também segue em frente na Taça Distrital de Aveiro ao vencer o ADRC Ribeira por 2-0 com o bis de Rafael Ramalho.

O Relâmpago Nogueirense venceu fora de portas em casa do CR Antes por 1-2, com Wilson Castro a bisar na partida.

A equipa do Milheiroense surpreende e vence pela margem mínima a equipa do Cucujães, num jogo bastante disputado e os golos dos milheiroenses foram marcados por intermédio de Igor, Manú e Bruno Almeida.

Eis os resultados da II eliminatória da Taça distrital de Aveiro:

Aguinense-Paços de Brandão: 0-2

Calvão-S. Martinho: 1-0

Sosense-Santo André: 2-3

Juve Force-Mamarrosa: 5-0

Mourisquense-Bustos: 0-4

Novasemente-FC Cadinha: 3-1

Romariz-Bom Sucesso: 4-1

Vista Alegre-GD Ronda: 2-2 (1-3 g.p.)

ACRD Mosteirô-Beira-Vouga: 2-0

Avanca-Arrifanense: 2-1

Valecambrense-Carregosense: 1-1(3-0 g.p.)

Macieirense-CD Tarei: 3-0

Vaguense-Bustelo: 0-2

ADN Regedoura-Vila Viçosa: 3-1

Milheiroense-Cucujães: 3-2

Real C. Nogueirense-Válega: 2-1

CR Antes-Relâmpago Nog.: 1-2

ADRC Ribeira-Sanguedo: 0-2

Argoncilhe-Leões Bairristas: 3-0

Monsarros-Geração RD: 3-1

Águas Boas-Esmoriz: 1-4

S. Roque-Macinhatense: 5-0

Mac. Cambra-Carqueijo: 3-0

Gafanha-Mealhada: 2-2 (3-5 g.p.)