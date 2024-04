Sp. Espinho garante manutenção na 1ª Divisão

Nos passados dias 20 e 21 de abril, a secção de natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente no Campeonato Regional de Clubes 1ª e 2ª Divisão, onde assegurou a manutenção na 1ª Divisão, ao ficar em 4º lugar com 110 pontos, melhorando um lugar na classificação em relação à época anterior.

Esta competição é organizada pela ANCNP – Associação de Natação do Centro Norte de Portugal e realizou-se nas Piscinas Municipais de Estarreja. O Campeonato Regional compõem-se de duas divisões, com oito clubes cada. Os três últimos clubes da 1ª Divisão descem e os três melhores clubes da 2ª Divisão sobem. A classificação foi realizada de forma absoluta, não tendo em consideração o escalão competitivo dos nadadores, onde apenas o melhor nadador de cada clube, em cada prova, pontuava para a classificação final.

Competiram pelo Sporting de Espinho: Rodrigo Rodrigues, Guilherme Pinto, Rodrigo Rocha, Francisco Santos, Beatriz Azevedo, Adriana Trindade, Manuel Oliveira, Mariana Azevedo, João Castro, João Neves, Leonor Rocha, Guilherme Martins, Francisca Silva, Ana Rita Monteiro, Inês Borges e Oleksandr Sadovnikov.

No final da competição foram alcançados 8 pódios (4 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze) batidos 15 recordes pessoais e um recorde do clube.