Sp. Espinho goleia e decide apuramento em Fiães

Com a vitória em casa do Paivense por 3-0, o Sp. de Espinho decide o apuramento para o grupo dos primeiros no próximo domingo.

Com a vitória sobre o Paivense, o Sporting de Espinho deu um passo fundamental para se manter na luta por um lugar entre os quatro primeiros e, consequentemente, conseguir um lugar na fase de apuramento de campeão/subida. Mas ainda nada está decidido.

Wilson Rodrigues, Mateus e Guga marcaram os golos que deram o triunfo aos Tigres da Costa Verde.

Mesmo com a vitória do Fiães em casa do União de Lamas, a turma feirense e o Espinho estão separados por um ponto e defrontam-se na última e decisiva jornada. Só há espaço para um na luta pelos primeiros lugares.

A derradeira partida desta fase disputa-se domingo, pelas 15 horas no Estádio do Bolhão.