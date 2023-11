Sp. Silvalde e Novasemente vitoriosos

Na sexta jornada da II divisão distrital de futsal o Sporting de Silvalde recebeu o Fundo de Vila e a Novasemente foi a casa do Couto Mineiro. As duas equipas espinhenses saíram vitoriosas.

Na partida disputada na Nave, o Sporting de Silvalde marcou primeiro, por Tiago Quelhas mas teve de se manter atento, com o capitão Tiago Lopes a comandar os colegas e o seguro Gonçalo Fonseca a defender as suas redes. Ainda assim, a partida chegou empatada (1-1) ao intervalo. O capitão Tiago Lopes repôs a vantagem silvaldense, mas o Fundo de Vila voltou a empatar. Nos últimos minutos Ramiro foi essencial e marcou por duas vezes para a turma da casa que conquistou assim os três pontos.

Quanto à Novasemente, venceu de forma indiscutível com cinco golos sem resposta, perante o Couto Mineiro, de Castelo de Paiva.