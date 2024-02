Sp. Silvalde empata em casa, mas lidera

O Sporting de Silvalde recebeu na Nave de Espinho o Fundo de Vila em partida a contar para a Taça Complementar da II divisão distrital de futsal, tendo empatado a três bolas, mas mantendo a liderança na tabela, embora a par com a equipa de sub-23 do Beira-Ria.

Em casa e perante o seu público, que compareceu em bom número, o Silvalde entrou bem e quase marcava na primeira jogada, mas quem não marca sofre e foi a turma visitante que ganhou vantagem em duas jogadas de contra-ataque, Tiago Pinto reduziu, o Vila voltou a marcar e Gueu Mota fez o 2-3 com que se chegou ao intervalo.

Dani Silva conseguiu o empate logo no abrir da segunda parte e os restantes minutos foram passados com o Sporting de Silvalde a tentar conseguir a vitória e a falhar na finalização.

Seguem-se agora duas deslocações. A próxima é ao reduto do Telhadela, onde os silvaldenses jogam pelas 18 horas do próximo domingo