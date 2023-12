Sp. Silvalde não ajuda Novasemente

Na nona jornada do distrital de futsal da II divisão, o Sporting de Silvalde recebeu o líder Gião em sua casa e, caso tivesse vencido, ajudaria a Novasemente a subir à liderança da tabela, já que a equipa de Anta ganhou a partida disputada no Pavilhão Napoleão Guerra, perante o Macieira de Sarnes por 4-1. Mas o Sporting de Silvalde não se conseguiu superiorizar ao líder e, apesar da partida ter estado empatada a uma bola, com o golo silvaldense convertido por Tiago Costa, a turma verde e branca acabou por perder 3-1, estando no sexto lugar.