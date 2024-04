Special Gym em destaque na semana em que Clube A4 recebe Bandeira da Ética

Decorreu no passado dia 14 de abril, no Complexo Municipal de Ginástica da Maia o Torneio de Abertura de Ginástica Artística Masculina. O Clube A4 esteve representado por três dos seus ginastas de Special Gym: André Macedo, José Miguel Santos e José Penafria.

Os três atletas do clube Arrifanense, que foram acompanhados pelas treinadoras

Rita Azevedo e Joana Ferreira, competiram pelo escalão de seniores, tendo alcançado prestações satisfatórias.

Os ginastas irão continuar a desenvolver os trabalhos para marcarem presença no Campeonato Distrital que vai decorrer no primeiro fim de semana de maio.

Entretanto, o Clube A4 alcançou uma marca importante para a sua organização, já que, no passado dia 17, o Plano Nacional de ética no Desporto informou o clube que a sua candidatura seria validada com a Bandeira de Ética no projeto de TotalGym.

O IPDJ e o PNED certificam iniciativas, projetos ou entidades que se destaquem na promoção de valores éticos por via da prática desportiva.

“Estamos muito orgulhosos com esta distinção”, afirma Rita Veloso, presidente do Clube A4.