Sporting confirma favoritismo na Arena de Ovar

O Sporting levou a melhor no reduto da Ovarense por 81-85. Os vareiros recuperam terreno no último período, mas foi insuficiente.

A primeira parte pautou-se pelo equilíbrio, com os “verde e brancos” a irem para o intervalo com uma vantagem de três pontos (35-32). No regresso dos balneários deu-se a melhor fase do Sporting no encontro, o que se traduziu num parcial de 28-20, e a toada até se manteve durante alguns minutos no derradeiro quarto, com a turma de Alvalade a chegar a dispor de vantagens de 14 pontos. Mas os donos da casa ainda tinham uma palavra a dizer, e com um parcial de 13-7 na parte final atenuaram distâncias.

Na Ovarense, que ainda procura a primeira vitória, os melhores em campo foram Jalen Jenkins (21pts, 6/9 2P, 2/2 3P, 3/4 LL, 10res, 1ast) e Xavier Smith (21pts, 5/9 3P, 6res, 2ast).