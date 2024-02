Sporting de Silvalde com bom começo

A disputar a Taça Complementar da II divisão distrital de futsal, o Sporting de Silvalde entrou da melhor forma na competição com uma vitória por 5-2 em Gafanha do Carmo, perante a equipa sub-23 do Beira-Rio.

Os silvaldenses entraram em força e, na primeira parte, a turma da casa nem tempo teve para passar do meio-campo, sofrendo dois golos, de Gonçalo e Daniel. Gonçalo voltou a marcar no início da segunda parte, o Beira-Rio reduziu de livre, mas o 4-1 chegou por Tiago Quelhas, os da casa reduziram e Gueu Mota marcou o 5-2 final, concluindo da melhor forma uma bela jogada de equipa.

Na próxima jornada os silvaldenses recebem na Nave o Fundo de Vila pelas 21.30 horas do próximo sábado.