Stop vence em casa

Num jogo entre duas equipas que, à partida para a jornada, se encontravam em igualdade pontual, o Stop FC aproveitou o fator casa para suplantar sem margem para discussão o FC Padrão por 3-0.

O jogo disputado em Esmoriz perante condições climatéricas adversas, foi o avançado do Stop Ivo Albergaria a desequilibrar a discussão do jogo, ao apontar dois golos. Vindo do banco, Luís Moreira ainda foi a tempo de faturar o terceiro.

O treinador do FC Padrão, Nelson Pinto, fez esgotar as cinco alterações permitidas, mas os jogadores que entraram não foram capazes de relançar o jogo.

Na próxima jornada, o Stop FC defronta em Recarei os Canários do Bustelo. Já o FC Padrão terá a oportunidade de regressar às vitórias a jogar em casa contra o Cruzeiro.