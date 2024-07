Sub-20 lusitanistas com onze pódios

A equipa de atletismo do Lusitânia de Lourosa marcou presença no Campeonato Distrital de sub-20 que se realizou em Vagos, no fim-de-semana de 22 e 23 de junho, conseguindo a quarta posição coletiva, tanto em masculinos como em femininos e onze pódios individuais.

Micael Santos venceu a prova de salto à vara e Mariana Santos repetiu o que o irmão fizera no dia anterior, conquistando o ouro no feminino.

Gustavo Pinho foi o segundo mais rápido a cortar a meta nos 100 e 200m enquanto André Malva chegou em sexto nos 100m.

João Valente ficou às portas do pódio tanto no salto em comprimento como no triplo salto, enquanto, do lado feminino, Filipa Fernandes deu duas medalhas de ouro ao Lourosa.

No lançamento do disco, duplo pódio para as leoas, com Inês Alves Reis a conseguir o ouro e Elisa Fernandes o bronze, que também obteve no arremesso de peso. Micael Santos fechou o top 5 no masculino. No lançamento do dardo, Elisa Fernandes venceu e Mariana Santos foi terceira.

Com estes resultados a formação lourosense terminou em 4º lugar tanto em masculinos como em femininos, sendo que as raparigas somaram 58 pontos e os rapazes 39 pontos.