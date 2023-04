Surf espinhense ganha medalhas em Gaia

A prova no sábado contou com condições difíceis, mas mesmo assim houve boas ondas e os surfistas conseguiram demonstrar bom nível.

O dia começou com a categoria sub-18, onde estiverem em competição os atletas Biagio Tona e Tomás Bugallo. Biago conseguiu avançar para a ronda seguinte, enquanto Tomás, apesar de surfar bem, não conseguiu os pontos suficientes para ultrapassar os seus dois adversários.

Na categoria de Sub-16 o primeiro atleta de Espinho a “cair” foi Rodrigo Paupério, que viu avançar o seu conterrâneo Guilherme Amaral. Miguel Bugallo e Diogo Tavares também avançaram para fase seguinte.

Ainda no sábado, Biago Tona e Diogo Tavares, a surfar bem, avançaram para as meias-finais de sub-18 e sub-16, respetivamente. Miguel Bugallo ficou-se pelos quartos-de-final.

No Domingo, com condições boas, logo pela manhã, começaram as categorias femininas, onde Maria Silva foi avançando até às finais de sub-16 e sub-18. Na final de sub-16 feminino, esteve quase lá, mas faltou-lhe a ‘onda’ e ficou na segunda posição. Nos sub-18 ficou em terceiro lugar, melhorando assim a sua posição no ranking. Já Teresa Costa Pereira, perdeu nas meias-finais.

