Susana Godinho foi melhor portuguesa na Meia Maratona de Lisboa

Realizou-se no passado domingo a Meia Maratona de Lisboa, na qual estiveram presentes sete atletas do Feirense, destacando-se a prestação de Susana Godinho, a primeira atleta portuguesa a cortar a meta, com direito a novo recorde pessoal (1 12:27).

Mas o sucesso da equipa de castelo ao peito não se ficou por aqui já que a segunda portuguesa a acabar a prova também vestia de azul, Solange Jesus fez a marca de 1 13:15.

Os restantes atletas em prova com o castelo ao peito, Nuno Lopes, Tiago Madureira, Hélder Santos, Ricardo Gomes e Joana Santos, também obtiveram excelentes tempos. Tiago Madureira e Joana Santos conseguiram mesmo bater os seus recordes pessoais.