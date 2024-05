Taça 25 de abril é do Bairro

Na tradicional competição entre as equipas da Associação de Futebol da Vila de Anta, a grande final disputada como habitualmente no feriado de 25 de abril foi conquistada pelo Bairro da Ponte de Anta.

Numa partida que colocou frente a frente Bairro e Associação Desportiva de Esmojães, a equipa de Esmojães entrou em campo algo desfalcada e só com um jogador no banco, mas não baixou os braços e deu luta até ao fim. Quanto ao Bairro, atualmente a lutar pelo topo da tabela na II divisão, queria erguer o troféu e ao intervalo estava bem encaminhado, vencendo por 2-1.

Apesar do segundo golo da Associação, obtido na segunda parte, o Bairro também conseguiu marcar e garantir a vantagem que lhe permitiu conquistar mais um troféu.

Destaque especial para o hat-trick de Pedro Carvalho que deu à sua equipa a possibilidade de erguer a Taça. Pela Associação marcaram Gabriel Andrade e Bruno Oliveira.

E no final houve festa para a família do Bairro, em Cassufas.