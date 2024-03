Taça Associação ainda em aberto

No Grupo A da fase de grupos da Taça Associação, à quarta jornada, a Juventude da Estrada goleou a Associação de Esmojães e está isolada na liderança. o Cantinho, depois de ter perdido o jogo da jornada passada na secretaria, perdeu com a AD Guetim, única equipa que ainda tem hipótese de alcançar o líder.

A Juventude da Estrada teve uma entrada forte no jogo, marcando aos três, cinco e novamente aos 36 minutos, depois de muitas oportunidades desperdiçadas. Na segunda parte, a turma da casa falhou nova oportunidade e a Associação aproveitou para marcar o golo de honra. Entretanto, a Juventude voltou a pegar na partida e marcou por mais duas vezes até ao apito final.

A outra partida chegou empatada ao intervalo. Na segunda parte Filipe Almeida do Cantinho marcou aos 63 minutos, mas a AD Guetim conseguiu dar a volta com golos aos 74 e 87 minutos. Marcaram Miguel Pereira e Carlos Santos.

O Grupo B é o único em que, à quarta jornada, já nenhuma outra equipa tem a possibilidade de chegar à liderança, com os Leões Bairristas isolados no primeiro lugar, aproveitando o facto de todas as outras equipas já terem empatado.

No jogo deste fim-de-semana os Leões Bairristas não facilitaram e bateram os Morgados de Paramos por duas bolas contra cinco.

Na partida entre Estrelas Vermelhas e GD Outeiros, um golo já na segunda parte conseguido por Pedro Miguel Gomes bastou para dar a vitória à sua equipa.

Na quarta jornada, o líder do Grupo C, Rio Largo, folgou, mas mantém a liderança. Com a vitória sobre o Cruzeiro por 3-2 os Águias de Paramos subiram ao segundo lugar, enquanto o Lomba continua sem pontuar depois de ter perdido por 4-1 com o Império de Anta. Apenas os Águias têm possibilidade de alcançar o líder neste grupo.

Na partida entre Águias e Cruzeiro de Silvalde imperou o equilíbrio, mas os Águias ganharam vantagem já na primeira estando a vencer por 2-1 ao intervalo., vantagem consolidada na segunda parte, em que houve um golo para cada lado.

No jogo entre Império e Lomba, a equipa da casa ainda conseguiu dar réplica e ao intervalo o jogo estava empatado a uma bola, só que na segunda parte o Império foi mais forte e foi por três vezes com sucesso à baliza adversária, vencendo a partida.

No Grupo D após a decisão do Conselho de Disciplina que deu vitória por 3-0 à Novasemente no jogo com o Bairro da Ponte de Anta, e depois da disputa da quarta jornada em que a Novasemente folgou, a Quinta lidera, mas Bairro e Novasemente ainda podem igualar no topo da tabela.

Depois de ter folgado na terceira jornada, a Quinta de Paramos não deixou créditos por mãos alheias e venceu o GD Idanha por 4-1, quatro golos marcados ainda na primeira parte, por Armando Pinto, Manuel Costa e Pedro Vieira e Bruno Monteiro. Bruno Guimarães fez o golo de honra do Idanha, já na segunda parte.

No dérbi da Ponte de Anta, o Bairro teve muitas dificuldades em se superiorizar aos Estrelas, depois de ter estado a vencer por 1-0 ao intervalo. Mário Morais e Pedro Gil Carvalho marcaram pelo Bairro, enquanto o golo dos Estrelas foi de Fábio Sousa.