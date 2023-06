Taça Associação é da Novasemente

A tarde de domingo acabou em festa para o GD Novasemente que conquistou a Taça Associação Peraltafil, pela segunda vez consecutiva, entregue na presença do patrocinador do evento, do vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho, Luís Canelas, dos presidentes da Junta de Freguesia de Silvalde e Paramos, José Teixeira e Manuel Dias e do presidente da Associação do Futebol Popular do Concelho de Espinho, Tiago Paiva, entre muitos adeptos e amigos do clube que fizeram a festa.

O golo que deu a vitória e valeu a Taça Associação ao Grupo Desportivo Novasemente foi marcado, já no final da partida, por Pedro Gonçalves.

