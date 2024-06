Taça Associação é do Rio Largo

Com o segundo troféu da época em jogo, o Rio Largo e a Juventude da Estrada entraram em campo no sábado à tarde, em Cassufas, para dar tudo.

A Juventude entrou a querer mandar no jogo, com mais posse de bola, mas à passagem da meia hora, surge o primeiro remate perigoso e foi para o Rio Largo, que dois minutos depois inaugura o marcador. A Juventude acusou o golo, mas acordou antes do intervalo, conseguindo um remate perigoso, defendido para canto pelo guarda-redes do Rio Largo. Na segunda parte a Juventude tudo fez para chegar ao empate que só chegaria aos 80 minutos. Nenhuma equipa queria ir para as grandes penalidades e o Rio Lao ainda protagonizou um lance perigoso perto do apito final, com a marcação de um livre à entrada da área.

Chegadas as grandes penalidades, o Rio Largo foi mais eficaz , vencendo por 3-2 e levantando o caneco.

No próximo fim-de-semana há nova final, A Taça Cidade de Espinho será entregue no Dia da Cidade, com o jogo entre Leões Bairristas e Desportivo da Ponte de Anta marcado para as 16 horas, no Campo de Guetim.