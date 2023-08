Taça de Portugal: União de Lamas e Florgrade podem defrontar-se na segunda ronda

Decorreu, esta segunda-feira, na sede da Federação Portuguesa de Futebol, o sorteio das 1.ª e 2.ª eliminatórias da Taça de Portugal.

O Sporting Clube de São João de Ver é um dos 40 clubes que está isento de jogar a primeira eliminatória e tem, por isso, passagem garantida para a segunda ronda, onde irá defrontar o Leixões Sport Club, que milita na Liga Portugal 2.

Ainda na primeira eliminatória, o Florgrade F.C recebe o histórico Beira Mar – venceu o trofeu em 1999 -, que também milita no Campeonato de Portugal. Caso ultrapasse a equipa de Aveiro, o Florgrade desloca-se, na segunda eliminatória, a casa do vencedor do jogo entre o Clube de Futebol União de Lamas e o Paredes (Campeonato de Portugal), ou seja, podemos ter na segunda ronda um confronto entre “corticeiros” no estádio Comendador Henrique Amorim.

Já o Lusitânia de Lourosa defronta no seu estádio, o Sport Clube da Régua (Distritais). Caso se apure para a próxima eliminatória, os “leões” recebem o Académico de Viseu (Liga Portugal 2).

Na primeira eliminatória entram um total de 112 clubes, 40 dos quais ficaram isentos, sendo 41 dos campeonatos distritais, 53 do Campeonato de Portugal e 18 da Liga 3. Na segunda eliminatória já entram clubes da Liga 2. Os jogos estão agendados para o fim de semana de 9 e 10 de setembro.