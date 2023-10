União da Mata e Casa do Porto de Argoncilhe caem na Taça Pecol

Foi breve a participação das equipas do futebol popular de Ovar na Taça Pecol Powertools. Na qualidade respetivamente de vencedor do campeonato e de finalista da Taça Cidade de Esmoriz, União da Mata e Casa do Porto de Argoncilhe ganharam o direito a disputar a primeira eliminatória da prova.

Na Mealhada, o União da Mata tinha uma tarefa quase impossível pela frente, ao defrontar o Mealhada que milita na I Divisão Distrital. Até ao intervalo a equipa de Lamas ainda discutiu o jogo e manteve o resultado em aberto com o 2-0 verificado no descanso, dois golos do capitão de equipa Roberto Branco aos 6’ e aos 27’. No segundo tempo, os visitantes sucumbiram fisicamente e foram sofrendo um golo atrás de outro. Marcos, acabado de entrar, acabou com a esperança unionista aos 60′. Aos 70’, Bruno Rosas fez o 4-0. Três minutos depois, Marcos voltou a marcar e, aos 82’, consumou o hat-trick. Já no período de compensação, o também entrado Renato Pinto ainda foi a tempo de fazer o resultado final num pesado 7-0.

Também na Mealhada, a Casa do Porto de Argoncilhe obteve um resultado bem mais simpático na deslocação ao terreno do SC Carqueijo, que disputa a II Divisão Distrital: 1-0 ditou, de igual modo, a eliminação da equipa de Argoncilhe. Num

sintético Campo da Carreta desgastado pela chuva, o único golo do encontro ocorreu por intermédio de uma bola parada: o camisola 10 da equipa da casa Cristiano Pires transformou com sucesso um pontapé de penálti à passagem do minuto 10 – fazendo o quarto golo em três jogos na temporada.