TDCU Ovar no Summer Camp 2024

A equipa TDCU (Técnica de Defesa de Combate Urbano), do Grande Mestre João Botelho e Mestre Isabel Almeida, que treina em Ovar, marcou presença no evento Summer Camp, que se realizou no último fim de semana de julho, onde se procedeu à graduação dos seus atletas.

No sábado a equipa TDCU Ovar aproveitou para sair cedo de ‘casa’ e realizar o exame de graduação dos seus atletas, na mata do Camarido mesmo em frente ao local do evento (Campo de Futebol do Clube Desportivo Atlético de Caminha)

A cerimónia de graduação dos atletas foi um momento especial e marcante, no qual foram reconhecidos e celebrados o esforço, a dedicação e a superação de cada praticante de TDCU na sua jornada de aprimoramento e desenvolvimento pessoal.

Propuseram-se a exame para graduação 14 atletas que seguiram todo o programa de exame, desde o aquecimento, várias técnicas, pontapés, finalizando com aproveitamento de todos os atletas que receberam o tão esperado aumento de cinto.

Na altura, o Grande Mestre João Botelho referiu: “Estamos felizes em proporcionar um ambiente que promove os valores de disciplina, respeito, autodefesa e superação, contribuindo para a formação integral dos nossos atletas e para a disseminação da importância das práticas desportivas na sociedade.”

No Summer Camp estiveram presentes cerca de 200 participantes, 20 Mestres e cerca de 14 equipas e modalidades diferentes. O TDCU Ovar fez-se representar por 29 atletas dos 3 aos 61 anos. O evento incluiu várias atividades, entre elas, um seminário onde os mestres presentes puderam demonstrar um pouco da sua arte e todos os atletas puderam aprender e partilhar conhecimentos entre si e terminou por volta das 18h com a entrega de diplomas a todos os participantes e prémios a todos os mestres.

O grupo de Ovar deixou “agradecimentos ao Alta Tensão Clube de Combate e ao Mestre Noé Guimarães, pela excelente recepção e organização do evento, que decorreu de forma bastante organizada e com o verdadeiro espírito das artes marciais”.