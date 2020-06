“Os nossos patrocinadores querem continuar connosco e praticamente nos mesmos moldes. Isto significa que há segurança no nosso trabalho na próxima temporada”

Carlos António presidente da Direcção

O Arada comporta quadro modalidades desportivas e para toda a actividade do clube precisa do apoio de diferentes instituições e dos patrocinadores. A pandemia quase fechou o País, mas ‘fechou’ o concelho de Ovar. O presidente do clube está, contudo, convicto de que a pandemia não vai causar percalços no crescimento do Arada.

Futebol, futsal, atletismo e btt. Quatro modalidades diferentes e muitos gastos. Como vive o Arada?

Temos limitações de ordem financeira como os demais clubes do Concelho, como qualquer outro clube da região ou do País. Temos apoios da Câmara Municipal de Ovar e da Junta de Freguesia e, depois, valemo-nos dos nossos patrocinadores. É graças a todos esses donativos que fazemos o dia-a-dia do Arada. Os patrocinadores conferem-nos ajuda de âmbito financeiro e nós divulgámo-los nas nossas redes sociais e em todas as actividades que realizamos.

A pandemia causou percalços à situação financeira do Arada? Ou ainda irá causar?

O Arada encerou por completo a sua actividade, assim que foi dada ordem para não haver treinos ou jogos. Mas nós não parámos. Criámos desafios para todos os nossos atletas, por forma a manter viva a ligação que existe entre todos nós. Não parámos igualmente nos contactos efectuados, porque já falámos com todos os jogadores que representaram o Arada em 2019/20 e todos querem continuar. No capítulo financeiro, julgo que não iremos sofrer com as consequências da paragem do meio empresarial no concelho de Ovar. Os nossos patrocinadores querem continuar connosco e praticamente nos mesmos moldes. Isto significa que há segurança no nosso trabalho na próxima temporada.

A existência de outras modalidades permite que haja uma maior captação de apoios oriundos das empresas. Afinal de contas, o Arada não vive apenas para o futebol.

O atletismo tem, por exemplo, força em Arada. Temos muitos atletas jovens e esse número cresce a cada dia que passada. E até a nível dos resultados desportivos o Arada se tem feito notar. A nossa secção de atletismo é liderada pelo professor Bessa, que já leva longos anos de dedicação ao atletismo. A nossa pista recebe ainda o treino de vários atletas de renome do Sporting, que vivem na área Norte do País, e ainda temos por cá o Manuel ferreira, campeão da Europa e do Mundo, um atleta muitas vezes medalhado. O Arada é o clube que dispõe de melhores condições na região para o atletismo.

A pista de tartan do Arada tem sido alvo de reparações. Para quando está prevista a sua total remodelação?

A colocação do piso de tartan sofreu alguns problemas técnicos e coube à minha Direcção levar avante o processo de reparação. A pista foi removida e recolocada e o acabamento está previsto para este mês ou para Julho. A utilização da pista é de extrema importância para a secção de atletismo, dado que temos atletas por todos os escalões etários, desde os cinco anos de idade até aos veteranos.

São reconhecidas como sendo de muito bom nível as instalações de que o Arada dispõe. Mas ainda falta a construção de uma bancada.

O nosso complexo desportivo dispõe de um campo sintético para futebol de 11, um campo sintético para futebol de cinco, os balneários foram remodelados e o edifício-sede do clube dispõe de sala técnica com ecrã gigante, sala de formação, de um bar com espaço para refeições, o bar faz ainda take-away. Mas o nosso complexo desportivo precisa de uma bancada. A promessa para a sua construção foi feita pelo presidente da Câmara Municipal de Ovar e estamos certos de que a obra vai conhecer a luz do dia. Para o futsal, utilizamos o pavilhão local.

Quatro modalidades em actividade conferem ao Arada o título de clube mais eclético de Ovar. E o que ganha o clube com esse título? O presidente do clube assinala que o Arada “ganha um maior mediatismo”.

O que garante ao Arada Atlético Clube o título de clube mais eclético do concelho de Ovar?

Temos futebol, futsal, atletismo e btt. O voleibol feminino foi extinto. Não nos foi possível continuar com a secção. O que nos confere esse ecletismo? Uma maior projecção, sem dúvida. Maior mediatismo e maior responsabilidade na nossa intervenção social e desportiva. E dá-nos, creio eu, também um maior poder de reivindicação.

Até que patamares pode crescer o Arada a nível desportivo?

Na área do futebol juvenil, queremos completar o processo, chegando aos juniores. Depois, veremos quais as condições para o futebol sénior, se se proporcionar esse momento. No futsal, julgo que estamos a reunir as condições ideais para subirmos a equipa à 1ª Divisão Distrital na próxima época. No atletismo, o número crescente de atletas faz-nos pensar que teremos futuro risonho. A secção de btt é pequena, mas cumpre com o seu papel.