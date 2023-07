Ténis de mesa: CCR Válega nos nacionais

Após um fim-de-semana de competição a equipa de ténis de mesa do CCR Válega garantiu a subida aos Campeonatos Nacionais da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa só com vitórias.

A Fase de Qualificação Nacional decorreu no fim-de-semana de 8 e 9 de julho no Pavilhão Desportivo de Paderne (Zona Centro Sul e Sul) e no Pavilhão Municipal de Anreade, Resende (Zona Norte e Centro Norte)

As equipas do CTM Taipas e Leões da Lapa FC (Zona Norte); NCR Valongo B e CCR Valega (Zona Centro Norte); Cimentos Liz e ACM Coimbra (Zona Centro Sul); Padernense Clube e CF Os Bonjoanenses (Zona Sul) garantiram a subida à 2.ª Divisão Nacional.