A terceira caminhada “Encosta do Castelo”, organizada pelo Juventude Unida de Fornos, numa parceria com a Junta de Freguesia de Fornos e com o apoio do Gabinete de Desporto – Santa Maria da Feira está marcada para dia 10 de setembro.

Com um percurso de 8 quilómetros pela encosta do castelo com muitos trilhos e caminhos antigos, o início da caminhada será às 9 hora da manhã com um pequeno aquecimento orientado por Mariana Lopes.

Esta iniciativa tem por objetivo a angariação de fundos para a equipa organizadora pelo que a inscrição implica o pagamento de ‘2 Pegadas’´, incluindo seguro, lanche, água e uma lembrança, mas o seguro e a lembrança só ficam garantidos nas inscrições feitas até ao meio-dia do dia 8 de setembro (sexta-feira anterior ao evento).

As inscrições devem ser feitas através de formulário online, enviando mensagem privada para a página de Facebook do grupo organizador ou presencialmente na manhã da caminhada.