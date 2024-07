Tiago Leite é o novo líder dos tigres

Tiago Leite, jovem treinador de 37 anos que na temporada de 23/24 guiou o promovido Paços de Brandão ao terceiro lugar no Campeonato SABSEG, vai assumir o comando técnico do Sporting de Espinho na época que arranca em setembro.

Depois de quatro anos na Ovarense (clube da sua cidade natal) e mais dois no Paços de Brandão, onde em 22/23 conseguiu a subida da Primeira para a Divisão de Elite da Associação de Futebol de Aveiro, Tiago Leite vai prosseguir a sua carreira no Sporting de Espinho, que na época passada foi orientado por João Ferreira.

Nesta nova aventura, Tiago Leite faz-se acompanhar por Luís Leite, Vitinha, Emanuel Valente (adjuntos), Eurico Barbosa (treinador de guarda-redes) e André Oliveira (analista), mostrando-se confiante numa breve declaração nas redes sociais: “Eu e a minha equipa técnica temos três premissas para esta época: trabalhar dia e noite em prol do SC Espinho, oferecer aos adeptos uma equipa à sua imagem para que a raça vareira se faça ouvir mais do que nunca, e… GANHAR! Vamos a isto!”

Entretanto, também através das redes sociais, os tigres começam a desvendar as novidades para a nova época, tendo apresentado o médio Flipe Leite como a primeira renovação do plantel.

Quanto a contratações, a primeira é um regresso: o guarda-redes Leo Leichsenring volta a defender a baliza vareira , chegando da Florgrade. Fora também reveladas as contratações do avançado Ricardo Rodrigues (USC Paredes) e do defesa Léo Araújo (SC Coimbrões).

