Tigres caem para o quarto lugar

Com o primeiro lugar da tabela cada vez mais longe, mas ainda na luta pelo segundo lugar, o Sporting de Espinho voltou a fraquejar, indo empatar a Ponte de Vagos, perante uma Juveforce que jogou de igual para igual. Os tigres entraram bem na partida e ameaçaram várias vezes a baliza adversária, em especial de bola parada, mas também a equipa da casa chegou com muito perigo à baliza defendida por Bruno Silva, destacando-se aos 32′ um livre que bate na barreira e na recarga Bruno defende, mandando a bola por cima da barra. Aos 52, ainda da primeira parte, outra bola a passar a poucos centímetros da barra. Pelos tigres, na memória fica a tentativa de pontapé de bicicleta de Semedo no seguimento de um canto que passou muito perto do poste. No início da segunda parte os tigres estiveram perigosos, mas as oportunidades continuaram a surgir nas duas balizas, sem golos. Já no tempo de descontos o Espinho voltou a estar muito perto de marcar, mas o nulo manteve-se e os tigres são agora quartos no Sabseg, na véspera de receber o primeiro classificado, União de Lamas. O jogo está marcado para as 16 horas de domingo no Campo Joaquim Domingues Maia.

Foto arquivo