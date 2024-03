Tigres com 24 pódios no Interdistrital de Inverno

Nos passados dias 15, 16 e 17 de março, a Secção de Natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente no Campeonato Interdistrital de Juvenis, Juniores e Seniores com 15 nadadores. No final da competição foram alcançados 24 pódios, batidos 74 recordes pessoais e 20 recordes do clube

Este campeonato foi organizado pelas Associações de Natação do Centro Norte de Portugal, Coimbra e Leiria e realizado nas Piscinas do Complexo Olímpico de Coimbra.

Em grande destaque estiveram os nadadores Rodrigo Rocha e Rodrigo Rodrigues por terem alcançado pódios interdistritais absolutos.

Rodrigo Rodrigues, que regressou ao clube tigre após passagem pelo fc porto, sagrou-se campeão interdistrital absoluto nos 100m costas e vice-campeão interdistrital absoluto nos 50 e 200m costas, sendo primeiro no seu escalão (júnior) nas três provas. foi ainda vice-campeão interdistrital nos 50m livres e terceiro nos 200m livres.

Rodrigo Rocha sagrou-se campeão interdistrital nos 50, 100 e 200m bruços no seu escalão (sénior), foi vice-campeão interdistrital absoluto nos 50m bruços e alcançou o terceiro lugar absoluto nos 100m bruços.

Também em destaque estiveram os nadadores Adriana Trindade, Francisco Santos, João Castro, Guilherme Martins, Manuel Oliveira e Mariana Azevedo que alcançaram pódios interdistritais por categoria, em provas em que participaram.

Participaram ainda nesta competição: João Neves (Juvenil A), Beatriz Moreira (Juvenil B), Leonor Rocha (Júnior), Francisca Silva (Sénior) e Afonso Rafael (Júnior).

Nas provas de estafetas, os nadadores Francisco Santos, João Castro, João Neves e Manuel Oliveira sagraram-se Vice-Campeões Interdistritais nos 4×50, 4×100 e 4x200m livres e 4x50m Estilos na categoria de Juvenil A.

No final da competição foram alcançados 24 pódios (10 de ouro, 8 de prata e 6 de bronze), batidos 74 recordes pessoais (incluindo tempos parciais) e 20 recordes do clube.