Tigres com cinco pódios em Ermesinde

No dia 25 de abril, a Secção de Natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente com a sua equipa de infantis e natação adaptada, no III Torneio de Natação CPN –Cidade de Ermesinde. Esta competição foi organizada pela Clube Propaganda da Natação e realizada nas Piscinas do CPN, em Ermesinde. O Sporting Clube de Espinho esteve presente com 10 nadadores. A classificação era absoluta, não tendo em consideração o escalão competitivo dos nadadores (infantis B e infantis A).

Diogo Cruz (S14) classificou-se em 2º lugar nos 100m Livres e em 3º lugar nos 100m Costas. Luísa Félix (S14) obteve o 2º lugar nos 50m Livres e 3º lugar nos 100m Costas. Inês Borges (Infantil A) ficou em 2º lugar nos 50m Livres e em 7º lugar nos 100m Livres. João Amaral (S14) obteve o 4º lugar nos 100m Costas e 100m Livres. Nadir Rosário (Infantil B) ficou em 4º lugar nos 50m Mariposa e 6º lugar nos 100m Livres. Flora Brabetz (Infantil B) classificou-se em 5º lugar nos 50m Bruços e em 9º lugar nos 100m Bruços. Marcelo Nouari (Infantil B) obteve o 7º lugar nos 50m Costas e 11º lugar nos 100m Costas. António Neves (Infantil A) ficou em 10º lugar nos 50m Mariposa e 100m Livres. Miguel Ricardo (Infantil B) classificou-se em 11º lugar nos 50m Bruços.

No final da competição, foram alcançados cinco pódios (3 de prata e 2 de bronze) e oito recordes pessoais (incluindo tempos parciais).