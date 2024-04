Tigres com dois pódios nacionais

Entre os dias 4 e 7 de abril, a secção de Natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente no Open de Portugal – Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e ABS, organizado pela Federação Portuguesa de Natação. Estes Campeonatos foram realizados no Complexo de Piscinas Olímpicas de Coimbra e contaram com a presença de 805 nadadores, em representação de 105 clubes portugueses, italianos, espanhóis, argentinos e libaneses. O Sporting Clube de Espinho esteve presente com 10 nadadores.

Em destaque estiveram os nadadores Mariana Azevedo e Rodrigo Rodrigues ao alcançarem pódios em provas que participaram.

Mariana Azevedo sagrou-se Vice-Campeã Nacional nos 50m Bruços no escalão de Juvenil B, tendo ainda ficado em 6º lugar nos 100m Bruços e 7º lugar nos 200m Bruços.

Rodrigo Rodrigues, no escalão de Juniores, alcançou o 3º lugar do pódio na prova dos 100m Costas, tendo ainda obtido o 4º lugar nos 200m Costas (6º Final A OPEN), 5º lugar nos 50m Costas (Final A OPEN), 6º lugar nos 200m livres e 10º lugar nos 50m Mariposa.

Francisco Santos (Juvenil A) ficou em 5º lugar nos 100m Mariposa e 11º lugar nos 200m Mariposa. Adriana Trindade (Juvenil B) ficou em 6º lugar nos 200m Costas e 15º lugar nos 100m Costas. João Castro (Juvenil A) obteve o 7º lugar nos 50m Mariposa. Beatriz Moreira (Juvenil B) ficou em 9º lugar nos 200m Costas. Guilherme Pinto (Júnior) classificou-se em 12º lugar nos 200m Mariposa, 22º lugar nos 50m Mariposa e 24º lugar nos 200m livres. Manuel Oliveira (Juvenil A) obteve o 13º lugar nos 100m livres. Rodrigo Rocha (Sénior) obteve o 21º lugar nos 50m Bruços e 23º lugar nos 100m Bruços na classificação OPEN.

Na prova dos 4x100m estilos, os nadadores João Neves, João Castro, Francisco Santos e Manuel Oliveira classificaram-se em 5º lugar na categoria de Juvenil A.

No final da competição foram alcançados dois pódios e 13 recordes do clube.