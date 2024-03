Tigres com primeira derrota em casa

Com 24 jornadas disputadas o Sporting de Espinho sofreu a sua primeira derrota em casa na partida contra o Paços de Brandão, quarto classificado do Sabseg, que beneficiou da expulsão do capitão tigre, João Ricardo, aos 21 minutos.

Os espinhenses entraram bem e, conscientes de que não enfrentavam um adversário, qualquer conseguiram estar melhor, chegando a meter a bola na baliza adversário, golo que não contou por falta de Pedras sobre o guarda-redes. Aos 21 minutos, momento decisivo da partida, quando João Ricardo leva dois amarelos seguidos, um por falta e o segundo por protestos.

Com dez, João Ferreira adaptou a estratégia espinhense, fixou Pedras na frente o que deu frutos, com o primeiro golo a surgir aos 31 minutos, com Pedras a isolar-se a passe do redes Miguel Borges. Só que o Paços não está em quarto por acaso e tudo fez para chegar ao empate antes do intervalo, o que conseguiu no primeiro e único canto da primeira parte, com Luis Filipe de cabeça a bater Miguel. Na segunda parte o Espinho baixou mais as linhas, mas não baixou os braços e o Paços teve sempre muita dificuldade em penetrar a defensiva tigre que foi equilibrando a partida. Foi preciso chegar ao tempo de compensação para, num livre de longe, convertido por Belinha, a bola pingar na área com o defesa pacense a servir Luccas Marques que só teve de empurrar para dentro da baliza,

Apesar da derrota o Espinho mantém o segundo lugar, embora tenha deixado que os adversários diretos se aproximassem, vendo por outro lado o União de Lamas ganhar oito pontos de vantagem, quando tem um jogo a menos, o que praticamente lhe assegura o primeiro lugar. Ainda assim João Ferreira garante que a vitória estará no pensamento dos tigres em todas as partidas que ainda faltam disputar.