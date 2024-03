Tigres com recorde regional

Nos passados dias 8, 9 e 10 de março, a Secção de Natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente no Campeonato Regional de Inverno – Juvenis, Juniores e Seniores. Esta competição foi organizada pela ANCNP – Associação de Natação do Centro Norte de Portugal e realizada nas Piscinas Municipais da Mealhada. Estiveram presentes 218 nadadores em representação de 20 clubes, com o Sporting Clube de Espinho a apresentar-se com 17 nadadores.

Em grande destaque esteve o nadador sénior Rodrigo Rocha por se ter sagrado campeão regional em todas as provas individuais em que participou (50, 100 e 200m bruços). Também em destaque estiveram os nadadores Adriana Trindade, Beatriz Moreira, Francisco Santos, Guilherme Martins, Guilherme Pinto, João Castro, Manuel Oliveira, Mariana Azevedo e Rodrigo Rodrigues, que se sagraram, pelo menos uma vez, campeões regionais, em provas em que participaram.

Também ao pódio foram as nadadoras Ana Rita Monteiro e Leonor Rocha, competindo ainda João Neves, Oleksandr Sadovnikov, Francisca Silva e Afonso Rafael.

Coletivamente, em provas de estafetas, Francisco Santos, João Castro, João Neves e Manuel Oliveira sagraram-se campeões regionais em cinco provas na categoria de Juvenil A, batendo o recorde regional.

Adriana Trindade, Guilherme Martins, Mariana Azevedo e Oleksandr Sadovnikov sagraram-se campeões regionais nos 4x100m estilos misto juvenil B. Adriana Trindade, Beatriz Moreira, Guilherme Martins e Oleksandr Sadovnikov foram vice-campeões regionais nos 4x100m livres misto juvenil B. Ana Rita Monteiro, Francisca Silva, João Oliveira e Rodrigo Rocha sagraram-se vice-campeões regionais nos 4x100m estilos misto sénior e ficaram em 3º lugar nos 4x100m livres sénior.

No final da competição foram alcançados 46 pódios (25 de ouro, 12 de prata e 9 de bronze), 56 recordes pessoais (incluindo tempos parciais), 22 recordes do clube e 1 recorde regional da ANCNP.