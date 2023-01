Não tendo conseguido o apuramento para o grupo dos primeiros na primeira fase do campeonato, o Sporting Clube de Espinho está a fazer uma excelente campanha nesta segunda fase do campeonato, tendo vencido as três partidas disputadas por três sets sem resposta.

No sábado à tarde, na partida disputada na Nave, perante o Sporting Clube das Caldas os dois primeiros sets foram bastante disputados terminando com a vitória dos tigres por 26-24 e 25-23. O terceiro set foi mais folgado (25-15).