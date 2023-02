Tigres conquistam Ílhavo

No domingo, no Cross de São Salvador, que se disputou em Ílhavo, a equipa de atletismo do Sporting de Espinho/António Leitão conquistou perto de uma dezena de pódios nos diversos escalões e distâncias, com quatro dos seus atletas a alcançarem o primeiro lugar.

Competiram pelos tigres: Benjamins B – Mafalda Morais, Sofia Duarte, Irina Castro, Sara Rodrigues; Infantis – Ana Miguel, Gabriela Fragoso; Iniciados – Catarina Sousa, Filipa Silva, Leonor Fernandes, Rúben Coelho; Juvenis – Mariana Monteiro, Rafael Fragoso, Patrick Ribeiro; Juniores – Rui Ferreira, Márcio Dias; Sub-23 – Maria Monteiro, Tiago Rosas; Seniores – Ricardo Pereira.

Destaque para os quatro atletas espinhenses que subiram ao primeiro lugar do pódio: Mafalda Morais nos 800 metros; Ana Miguel nos mil metros; Catarina Sousa nos 1400 metros; Tiago Rosas 5 mil metros.

O Sporting de Espinho/António Leitão também esteve representado no Campeonato Distrital de Lançamentos que se realizou, no sábado, na Pista de Atletismo de Vagos com Mariana Raquel Monteiro e Rui Ferreira.

A jovem tigre conquistou o terceiro lugar no lançamento de disco que lançou a uma distância de 14 metros e 77 centímetros. Na prova de lançamento do dardo (500 gramas), a atleta espinhense conquistou a quinta posição da prova, atingindo uma distância de 11,44 metros.

O atleta dos tigres, Rui Ferreira, na prova de lançamento de dardo (800 gramas), obteve o quarto lugar, com um lançamento de 29,12 metros, o que veio a constituir um recorde pessoal.