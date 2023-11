Tigres e mochos vencem jogos em casa

Na sétima jornada da LIga Una seguros, nacional de elite do voleibol masculino, as equipas espinhenses jogaram em casa na tarde de sábado e obtiveram resultados positivos.

Depois das derrotas nos últimos três jogos, a Académica de Espinho venceu o Ala Nun’Álvares por 3-1(25-17, 21-25, 25-19, 25-22), num jogo difícil, acabando por conquistar uma vitória muito importante e que coloca os academistas de volta ao grupo dos 8 primeiros.

Quanto ao Sporting de Espinho recebeu e venceu os vizinhos do Esmoriz GC, por 3-2 (25-23, 24-25, 21-25, 29-27, 15-7) num jogo em que estiveram a perder por 1-2, mas conseguiram dar a volta, estando em sétimo na tabela classificativa.

No próximo fim-de-semana haverá jornada dupla, com os ‘Mochos’ a visitarem o vizinho Esmoriz GC, no sábado (16h), recebendo, no domingo(17h), a AJ Fonte do Bastardo. Os tigres recebem o Castelo da Maia pelas 17h de sábado e vão a Santo Tirso no domingo (16h).