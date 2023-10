Tigres e Mochos vitoriosos na 1ª jornada

Na abertura do Nacional da I divisão de voleibol a Académica de Espinho e o Sporting de Espinho saíram vitoriosos dos confrontos da primeira jornada. Com o seu pavilhão ainda em obras, os mochos receberam na Nave, a Académica de S. Mamede que venceram por 3-0 com parciais de 25-20, 26-24 e 25-22. Também na Nave, o Sporting de Espinho bateu o Oeiras também por 3-0 (25-14, 25-11 e 25-16).

No próximo sábado, os tigres vão a casa do SL Benfica onde jogam pelas 17 horas. Domingo pelas 16 horas recebem o VC Viana. O jogo dos mochos em casa do Sporting foi adiado para 26 de outubro. Domingo pelas 17 horas os mochos recebem o GC Santo Tirso.