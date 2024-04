Tigres em segundo lugar com 86 recordes pessoais

No fim-de-semana de 27 e 28 de Abril, a secção de natação participou no XX Torneio Cidade de Espinho , organizado pela Associação de Natação do Centro Norte de Portugal e pela própria secção de natação do Sporting Clube de Espinho.

Estiveram presentes 207 nadadores em representação de 17 clubes, onde a classificação por clubes foi: 1º Lugar – Clube Natação Colégio Efanor (351 pontos), 2º Lugar – Sporting Clube de Espinho (335 pontos), 3º Lugar – Académico de Viseu (314 pontos), 4º Lugar – Sporting Clube de Aveiro (305 pontos), 5º lugar – Clube Municipal de Natação do Peso da Régua (290 pontos), 6º Lugar – Clube Galitos Aveiro (264 pontos), 7º Lugar – Clube Desportivo Feirense (260 pontos), 8º Lugar – Clube Sport Algés e Águeda (234 pontos), 9º Lugar – CD Estarreja (215 pontos), 10º Lugar – Associação Estamos Juntos (209 pontos), 11º lugar – Crasto (205 pontos), 12º lugar – Oliveirense (151 pontos), 13º Lugar – São João de Ver (146 pontos), 14º lugar – CD Campinho (130 pontos), 15º lugar – Clube Natação de Vagos (102 pontos), 16º lugar – CAPGE Gafanha (69 pontos) e 17º lugar – AD Sanjoanente (12 pontos).

Marcaram também presença: Luís Canelas, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Vasco Ribeiro, Presidente da Junta de Freguesia de Espinho, Nuno Almeida, Presidente da Junta de Freguesia Anta/Guetim, Marco Oliveira, vogal da Junta de Freguesia de Silvalde, Pedro Moreira, em representação da Direção do Sporting Clube de Espinho

De acordo com o regulamento da competição, cada clube apenas poderia inscrever dois nadadores Cadete A e dois nadadores Cadete B em cada prova, tendo ao Sporting Clube de Espinho, clube organizador, a permissão de inscrever nadadores em extracompetição, sem contar para a classificação final, nas pistas vagas de cada prova. O Sporting Clube de Espinho estiveram presente com 30 nadadores (17 masculinos e 13 femininos).

Em destaque estiveram os nadadores Lourenço Rocha, Martin Silva Pilar Fernandes, Ricardo Ferreira, Rodrigo Almeida por terem alcançado pódios em provas que participaram. Lourenço Rocha (Cadete B) ficou em 2º lugar nos 100m Mariposa e 100m Estilos, 3º lugar nos 100m Bruços e 6º lugar nos 200m Livres. Martin Silva (Cadete B) classificou-se em 2º lugar nos 100m Costas e 100m Bruços, 3º lugar nos 100m Mariposa e 7º lugar nos 100m Livres. Rodrigo Almeida (Cadete A) obteve o 2º lugar nos 100m Costas, 3º lugar nos 100 e 200m Livres e 5º lugar nos 100m Estilos. Pilar Fernandes (Cadete B) ficou em 3º lugar nos 100m Bruços e em 5º lugar nos 200m Livres e 100m Estilos. Ricardo Ferreira (Cadete A) classificou-se em 3º lugar nos 100m Costas, 5º lugar nos 200m Livres e 100m Bruços e 8º lugar nos 100m Livres.

Constança Silva (Cadete A) ficou em 4º lugar nos 100m Mariposa, 5º lugar nos 100m Estilos, 6º lugar nos 200m Livres e 7º lugar nos 100m Bruços. Xavier Costa (Cadete A) classificou-se em 4º lugar nos 100m Bruços, 6º lugar nos 100m Mariposa e 7º lugar nos 100m Estilos. Nilton Costa (Cadete A) obteve o 8º lugar nos 100m Mariposa e participou nos 100m Livres, 100m Costas e 100m Bruços. Carolina Silva (Cadete B) classificou-se em 9º lugar nos 100m Costas, 10º lugar nos 100 e 200m Livres e 11º lugar nos 100m Estilos. Gustavo Rocha (Cadete B) ficou em 11º lugar nos 200m Livres, 14º lugar nos 100m Livres e15º lugar nos 100m Costas. Daniel Oliveira (Cadete B) classificou-se em 15º lugar nos 100m Estilos e participou nos 100m Livres, 100m Costas e 100m Mariposa. Duarte Assunção (Cadete A) participou nos 100 e 200m Livres, 100m Mariposa e 100m Estilos.

Os nadadores Tigres, Ana Rita Sanfins, António Tavares, Ariana Martins, Francisco Oliveira, Inês Ambrósio, João Silva, Lourenço Maia, Luana Santos, Luísa Oliveira, Maria Oliveira, Pedro Gonçalves, Pedro Madureira, Teresa Lima e Tiago Costa competiram em extracompetição nos 50m Livres.

Nas provas de estafeta, os nadadores Constança Silva, Lourenço Rocha, Pilar Fernandes e Rodrigo Almeida classificaram-se em 2º lugar nos 4x50m Livres. Os nadadores Constança Silva, Pilar Fernandes Ricardo Ferreira e Rodrigo Almeida e em 2º lugar nos 4x50m Estilos. Os nadadores Carolina Silva, Leonor Ambrósio, Lourenço Rocha e Xavier Costa participaram em extracompetição na prova dos 4x50m Estilos.

No final da competição foram batidos 89 recordes pessoais e alcançados 13 pódios individuais (7 de prata e 6 de bronze).