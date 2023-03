A uma jornada do fim desta segunda fase, os tigres garantiram o primeiro lugar desta fase com tranquilidade e contaram com casa cheia para festejar o feito, em partida que voltaram a vencer por esclarecidos 3-0, frente a um Viana que não conseguiu reagir ao maior poderio da turma da casa, embora tenha tentado, no segundo e terceiro sets (25-16, 25-21, 25-21).

A última jornada desta fase está marcada para sábado, em casa da Académica de S. Mamede joga-se pelas 17 horas.