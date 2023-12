Tigres mantêm perseguição

O Espinho foi a casa da UD Mansores vencer por 5-1. O início da partida foi de equilíbrio e os espinhenses só aos 41 minutos, pelo inevitável Ângelo, conseguiram o primeiro. Aos 66 minutos Pedras cabeceou para o 2-0 e alguns minutos depois Ângelo bisou para o 3-0. A UD Mansores reduziu de penalti por Mahomed Duombia, mas Alex alargou a vantagem e Ângelo, com o terceiro na sua conta pessoal, fixou o marcador no 5-1 final já no tempo dos descontos. Domingo há deslocação a Ovar, com diferença de um ponto na tabela.