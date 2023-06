Tigres não conseguem travar leões

O Sporting de Espinho recebeu o Sporting de Portugal, na tarde de sábado, em partida a contar para a fase de apuramento de campeão do nacional da I divisão de sub-17. Apesar do placard final ditar uma derrota pesada por cinco golos sem resposta, a equipa de juvenis do SC Espinho lutou com garra e fez o Sporting suar para conseguir o primeiro golo. Aliás, a primeira oportunidade foi dos tigres, que mandaram uma bola aos ferros logo no início da partida. O Sporting marcou no fim da primeira parte e no início da segunda alargou a vantagem com mais três golos, os tigres ainda reagiram, mas foram os lisboetas que voltaram a marcar, fixando o resultado no 5-0 final.