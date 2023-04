Tigres no IX Torneio Cidade do Porto

No passado domingo, dia 16 de abril, a equipa de natação adaptada da secção de desporto adaptado do Sporting Clube de Espinho participou no IX Torneio de Natação Adaptada Cidade do Porto, organizada pela ANNP – Associação de Natação do Norte de Portugal e realizada nas Piscinas de Campanhã, no Porto.

Estiveram presentes 158 nadadores, em representação de 26 clubes portugueses, espanhóis e brasileiros. O Sporting Clube de Espinho esteve presente com quatro nadadores: Diogo Cruz, João Amaral, José Pedro Ferreira e Luísa Félix.

O nadador em destaque dos tigres foi Diogo Cruz ao ficar em quarto lugar nos 50m costas (RP) e quinto lugar nos 200m livres (RP). Luísa Félix alcançou o sexto lugar nos 50m costas (RP) e oitavo nos 50m livres. João Amaral foi sexto lugar nos 50m costas e 15º lugar nos 50m livres. José Ferreira, 20º lugar nos 50m costas e 29º lugar nos 50m livres (RP).

Nesta prova foram alcançados quatro recordes pessoais.